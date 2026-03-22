Incendio vehicular cerca de Indio Rico: pérdidas totales y sin heridos

Un grave incendio vehicular se registró en las últimas horas sobre la Ruta Provincial 85, en dirección a Indio Rico, a pocos kilómetros del paraje La Virginia. El siniestro involucró a una camioneta de la marca Land Rover, que fue rápidamente consumida por las llamas.

Según informaron fuentes oficiales, en el lugar trabajaron de manera conjunta dotaciones de Bomberos Voluntarios de Coronel Pringles, Bomberos de Indio Rico y efectivos de la Policía Comunal, quienes desplegaron un importante operativo para controlar el fuego.

A pesar de los esfuerzos, las pérdidas materiales del vehículo fueron totales. No obstante, se destacó que no se registraron personas heridas entre los ocupantes, lo que evitó consecuencias mayores.

Por estas horas, se investigan las causas del incendio.

Fuente y foto: El Orden de Coronel Pringles. (22-03-26).