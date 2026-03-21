De qué se trata”Traslados”, el documental que se proyectará este lunes en la Biblioteca Al paso

A 50 años del Golpe de Estado, bajo la consigna de Memoria, Verdad y Justicia, la “Biblioteca al Paso” invita a la comunidad a participar de una vigilia y una intervención artística los días 23 y 24 de marzo.

La agebda comenzará la noche del domingo 23 de marzo. A partir de las 21,30, se llevará a cabo una vigilia que tendrá como eje central la proyección de Traslados, el documental más visto en la plataforma Prime Video.

Las actividades continuarán el lunes 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. A las 11, se convocará a los vecinos a participar de una “intervención colectiva de pañuelos”.

El documental “Traslados” fue dirigido por Nicolás Gil Lavedra y está basado en una idea original de Zoe Hochbaum. La producción general del film estuvo a cargo de Zoe Hochbaum y Milagros Hadad para OrcaFilms y contó con el apoyo del Grupo Octubre.

Es el primer documental que reúne, como piezas de un rompecabezas, las evidencias del método de exterminio más brutal y oscuro de nuestra última dictadura: los vuelos de la muerte. Con un lenguaje cinematográfico y una estética visualmente impactante, esta obra está especialmente diseñada para resonar en los jóvenes y nuevas generaciones que no han vivido la dictadura de nuestro país. “Traslados” nos recuerda que el cine no solo cuenta historias, sino que también preserva y mantiene viva la memoria de lo que fue la dictadora en la Argentina.

El documental reconstruye el horror a través de testimonios de ex detenidos, familiares, periodistas y especialistas, la participación del juez federal Daniel Rafecas; de Estela de Carlotto y el testimonio del piloto, director y actor Enrique Piñeyro sobre el regreso, en 2023, de uno de los aviones utilizados en los Vuelos de la Muerte al país, el SKYVAN PA51.

Cuenta con un extenso archivo, animaciones e imágenes estremecedoras nunca antes vistas y aborda momentos clave, como el hallazgo de los cuerpos de las monjas francesas Léonnie Duquet y Alice Domon, la infiltración del militar Alfredo Astiz en el grupo de Madres de Plaza de Mayo y el testimonio estremecedor del Premio Nobel de La Paz Adolfo Pérez Esquivel. (Con información de Página 12). (21-03-26).