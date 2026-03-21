Estos temas tratará el Concejo este miércoles 25

El Concejo Deliberante realizará el próximo miércoles 25 a las 13:30 una nueva sesión ordinatia que será emitida por LA DORREGO.

Entre los dictámenes de comisión, la de Interpretación, Petición y Reglamento presentará tres expedientes, entre los que incluye un proyecto de ordenanza que busca establecer un procedimiento administrativo en el ámbito de la OMIC, junto a un proyecto de decreto que dispone el pase al archivo de actuaciones, y la declaración de interés municipal del 125º aniversario de la Asociación Española de Socorros Mutuos.

La Comisión de Obras y Servicios Públicos tratará la reglamentación de la circulación de camiones en El Perdido, la extensión de la red de gas en esa misma localidad, la construcción de cordón cuneta en la ciudad cabecera y la implementación de numeración domiciliaria en el balneario Marisol.

La comisión de Cultura y Educación impulsará la modificación del Decreto Nº 17/18, mientras que la de Bienestar Social y Salud Pública pedirá mayor difusión del programa de asistencia alimentaria destinado a personas celíacas.

Por otra parte, dentro de los asuntos entrados, el Departamento Ejecutivo elevó dos proyectos de ordenanza: Uno de ellos solicita autorización para celebrar un contrato de leasing con el Banco de Inversión y Comercio Exterior, mientras que el otro propone la firma de un convenio con la Caja de Policía de la provincia de Buenos Aires para la construcción de diez viviendas.

Desde el bloque de concejales de la UCR ingresaron diversas iniciativas, entre las que se destacan pedidos de capacitación para actuar en emergencias durante actividades deportivas, gestiones ante PAMI, la modernización del cementerio, mejoras en los baños del Parque de la Democracia y gestiones ante la Dirección General de Cultura y Educación.

El bloque Fuerza Patria también presentó varios proyectos, incluyendo una manifestación de beneplácito a una iniciativa legislativa que propone prohibir el uso de celulares en unidades penitenciarias, pedidos de obras para mejorar calles, solicitudes de informes sobre la compra de una moto de agua y los costos de mantenimiento vial, así como cuestiones vinculadas a residuos contaminantes y el cumplimiento de normativas vigentes. Además, impulsan una ordenanza para regular el uso de motovehículos.

Finalmente, desde el bloque Alianza La Libertad Avanza se presentó un proyecto de resolución que propone implementar capacitaciones en educación vial como requisito para la renovación de licencias de conducir. (21-03-26).