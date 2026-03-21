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A 50 años del Golpe de Estado, estudiantes construyen memoria colectiva en Coronel Dorrego

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FOTO JEFATURA DISTRITAL

A 50 años del Golpe de Estado en Argentina de 1976, estudiantes participaron de una propuesta educativa orientada a reflexionar, preguntar y mantener viva la memoria colectiva.

Así lo destacó en sus redes Jefatura Distrital Coronel Dorrego.

“A través de trabajos, investigaciones y producciones, lograron acercarse a un momento clave de la historia nacional, desarrollando una mirada crítica, empática y consciente”, se menciona en el posteo.

Desde la institución destacaron que la escuela no solo transmite contenidos, sino que también cumple un rol fundamental en la formación de ciudadanos y ciudadanas con memoria, valores y compromiso.

Asimismo, se felicitó a cada estudiante por su dedicación, respeto y participación en esta construcción colectiva de la memoria.

“Nunca Más”, concluye el texto de JD. (21-03-26).

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