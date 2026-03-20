Condenaron a dos hermanos por el crimen del dorreguense Mariano Ibarra

Un tribunal de Neuquén condenó por unanimidad a dos hermanos por el crimen de un camionero de Coronel Dorrego ocurrido en Cutral Co el 2 de junio de 2025.

El crimen se produjo cuando la víctima, identificada como Mariano Ibarra, se encontraba a bordo de un camión en el cual transportaba harina y, mientras dos compañeros descargaban la mercadería del vehículo frente a un comercio, los dos delincuentes abordaron al transportista.

Luego, le dispararon en tres ocasiones y le provocaron una de las heridas en el tórax, lo que provocaría su deceso 28 días después en una clínica de la capital neuquina.

Meses después, en diciembre y viéndose acorralados por la prueba, los imputados aceptaron un acuerdo con la fiscalía y reconocieron los hechos, lo que llevó a que fueran declarados penalmente responsables por el homicidio.

En esa oportunidad, el juez Lisandro Borgonovo sostuvo que se trató de “una acción previamente concertada con división de tarea e inteligencia previa”.

Esta semana se concretó finalmente el juicio de cesura, para determinar la pena, que coincidió con la solicitada por la fiscal del caso Febrer.

La jueza Vanessa Macedo Font señaló en la audiencia y en relación a la valoración de agravantes y atenuantes, que se tuvo en cuenta “la sujeción al procedimiento abreviado y evitar el juicio y la consecuente revictimización para la familia de quien resultó víctima en este caso”.

“La pena justa, razonable, proporcional, respetuosa de los principios constitucionales y finalidad de la pena, adecuada para el hecho por el cual fueron condenados es la de 13 años y 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo”, manifestó.

El juez Maximiliano Bagnat también integró el tribunal interviniente. (Fuente La Mañana de Neuquén). (20-03-26).