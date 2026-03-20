BASO inicia su segundo año con el desafío de consolidar su crecimiento

A días del inicio del Torneo Apertura 2026, la Asociación de Básquet del Sudoeste (BASO) se prepara para afrontar su segunda temporada oficial, luego de un primer año que dejó sensaciones altamente positivas tanto en lo deportivo como en lo institucional.

“El balance de 2025 es muy positivo. El primer año es siempre el más difícil para una institución nueva y haber podido sostener la competencia en todas las categorías fue un logro muy importante”, destacó Cristian Noya, secretario de la asociación. En ese proceso inicial, BASO logró organizar actividad en escuelita, formativas, Primera y Maxi Básquet, además de consolidar su presencia dentro de la Federación Bonaerense.

Uno de los hitos más importantes fue la presentación de selecciones propias. “No es sencillo que una asociación nueva pueda contar con seleccionados en su primer año, y nosotros lo logramos tanto en masculino como en femenino con el apoyo de todos los clubes”, remarcó. A nivel institucional, además, la dirigencia avanzó en la confección de la documentación necesaria para obtener la personería jurídica, un paso clave para la consolidación de la entidad.

De cara a este nuevo ciclo, el objetivo estará puesto en dar un salto de calidad. En ese sentido, Noya reconoció que existen aspectos a mejorar, entre ellos la presencia dirigencial en los distintos escenarios y la comunicación interna con los clubes. “Sabemos que hay información que a veces no llega como corresponde y es un punto en el que tenemos que crecer”, explicó, al tiempo que subrayó la importancia de seguir fortaleciendo el vínculo con las instituciones.

Otro de los ejes estará puesto en el desarrollo del arbitraje local. “Hoy trabajamos con la Asociación de Árbitros de Bahía Blanca, pero queremos seguir formando árbitros en nuestras ciudades. Eso va a permitir bajar costos, mejorar la formación y proyectar a futuro una estructura propia”, sostuvo. En la misma línea, también se planteó como desafío el crecimiento del básquet femenino, una disciplina que aún presenta realidades desiguales en la región pero que desde BASO consideran clave potenciar.

Entre las principales novedades para este año aparece la implementación obligatoria del sistema GES. “Todos los clubes deberán tener a sus jugadores cargados y trabajar con planilla digital. Es un cambio importante que nos exige la Federación y que va a ordenar mucho la competencia”, explicó Noya.

El trabajo conjunto con los clubes continúa siendo uno de los pilares del proyecto. “El crecimiento del básquet del sudoeste va de la mano del crecimiento de los clubes. Sabemos que no todos tienen la misma realidad, pero buscamos un equilibrio para que todos puedan participar y desarrollarse”, afirmó, destacando además las reuniones mantenidas con cada institución para consensuar lineamientos de cara a la nueva temporada.

Con el fixture del Apertura ya confirmado, la competencia comenzará el 28 de marzo y se extenderá hasta fines de junio. Desde la organización se buscó diagramar un calendario equilibrado y competitivo en todas las categorías. “Intentamos armar un torneo atractivo, sostener el crecimiento del Maxi Básquet y acompañar la participación de nuestros clubes en el Pre-federal, que es muy importante para todos”, señaló.

En ese contexto, BASO contará con representación en dicha competencia tanto en Primera como en formativas, lo que refuerza el crecimiento del básquet regional. “Que nuestros clubes compitan a ese nivel y representen a la asociación es algo que nos hace crecer a todos”, agregó.

Dentro del proyecto deportivo, las categorías formativas ocupan un lugar central. “Son la base de la pirámide. Ahí se forman no solo los jugadores, sino también los valores del deporte: el compañerismo, la convivencia y el respeto”, enfatizó Noya, marcando la importancia de fortalecer el trabajo desde las edades iniciales.

En su corto recorrido, BASO ya logró posicionarse dentro del mapa del básquet bonaerense. La implementación de herramientas de gestión, la participación en competencias regionales y la posibilidad de proyectarse como sede de eventos marcan el camino de crecimiento. Además, para este 2026 se suma el Club Newbery de General La Madrid, ampliando la base territorial de la asociación.

“El objetivo es que BASO sea una institución sostenible en el tiempo, más allá de los dirigentes, y que el crecimiento del básquet del sudoeste sea una política a largo plazo”, afirmó.

De cara al inicio de la temporada, el mensaje final apunta a toda la comunidad del básquet. “El mensaje para los clubes es que sigan apostando al desarrollo del deporte; a las familias, que acompañen; y a los chicos, que disfruten del juego, de los amigos y de todo lo que el básquet les puede dar. Este es un deporte que no solo forma jugadores, sino también grandes personas”, concluyó. (20-01-26).