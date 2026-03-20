Deportes

Entregaron kits deportivos a clubes locales

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La Dirección de Deportes de la Municipalidad realizó una recorrida por instituciones del distrito para entregar kits deportivos destinados a la práctica de fútbol.

La actividad incluyó visitas a los predios de entrenamiento de Club Independiente, Club Ferroviario, Club Villa Rosa y Club San Martín. Durante cada encuentro, los materiales fueron entregados a dirigentes, profesores y deportistas.

Cada kit estuvo compuesto por pelotas, conos, aros, tortuguitas y escaleras de coordinación, elementos utilizados en los entrenamientos.

Según se informó, la entrega continuará en los próximos días e incluirá otras disciplinas, como básquet, fútbol femenino y rugby, además de instituciones de localidades como El Perdido y Oriente. (20-03-26).

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