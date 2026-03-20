Alerta por estafas virtuales: la Cooperativa Obrera advierte sobre mensajes y llamadas falsas

En las últimas horas, la Cooperativa Obrera lanzó una advertencia a sus asociados y consumidores ante el incremento de intentos de fraude digital. Según informaron desde la institución, se detectó la circulación de mensajes fraudulentos que se distribuyen a través de llamadas telefónicas, WhatsApp y anuncios pagos en plataformas como Facebook e Instagram.

Los estafadores suelen utilizar tres ganchos principales para captar la atención de las víctimas:

*Anuncios de una supuesta “nueva página web”.

*Promesas de “descuentos exclusivos para jubilados”.

*Notificaciones de premios en efectivo.

El objetivo de estos mensajes es que el usuario agende un número telefónico sospechoso o haga clic en enlaces maliciosos para sustraer información personal.

Para evitar que más personas caigan en la trampa, la Cooperativa aclaró sus protocolos oficiales de seguridad:

*Sin datos personales: La entidad jamás solicita información sensible por teléfono o medios digitales.

*Ganadores oficiales: La nómina de ganadores de promociones solo se publica en el sitio web www.cooperativaobrera.coop y en sus redes verificadas.

*Entrega presencial: Todos los premios se entregan de forma física en las sucursales, nunca mediante transferencias o trámites virtuales.

Recomendaciones ante una estafa

En caso de ser víctima de un engaño, se recomienda realizar la denuncia inmediata en la comisaría más cercana o en la UFECI (Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia) a través del correo denunciasufeci@mpf.gov.ar. Asimismo, es fundamental resguardar capturas de pantalla como prueba y dar aviso a la entidad bancaria correspondiente. (20-03-26).