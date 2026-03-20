Vecinos de Barrio Independencia en alerta por la reaparición de hechos intimidatorios

En el Barrio Independencia volvió a crecer la preocupación entre los vecinos tras una serie de hechos registrados en los últimos días.

Según relataron vecinos y vecinas del sector, una mujer atravesó una situación inquietante durante la noche, cuando desconocidos tocaron reiteradamente el timbre de su vivienda. Al salir para ver qué ocurría, se encontró con una bolsa negra abandonada en la puerta, sin poder identificar a los responsables.

A este episodio se sumó otro hecho que también generó alarma: otra vecina denunció que, también en horas nocturnas, le arrojaron una piedra contra el techo de su casa, lo que le provocó temor e incertidumbre.

Estos casos se producen luego de que, semanas atrás, los vecinos mantuvieran una reunión con el intendente para plantear la problemática de la inseguridad en el barrio. Tras ese encuentro, la situación pareció normalizarse durante algunos días, especialmente a partir del refuerzo en los recorridos policiales.

En aquella oportunidad, el jefe comunal se comprometió a avanzar con la instalación de cámaras de seguridad en el sector, además de mejorar la iluminación en la plaza y sostener una mayor presencia policial.

Sin embargo, los recientes episodios vuelven a encender la preocupación entre los residentes, que aseguran que los problemas han reaparecido y reclaman que las medidas anunciadas se concreten y se mantengan en el tiempo. (20-03-26).