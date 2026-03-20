Monte Hermoso proyecta un festival del café y suma una nueva apuesta al turismo gastronómico

Monte Hermoso podría sumar desde este año un nuevo evento a su calendario turístico. Durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente Hernán Arranz adelantó que el municipio proyecta lanzar en agosto el Festival del Café, una propuesta que buscará fomentar el consumo local, generar espacios de encuentro y atraer visitantes en una época del año tradicionalmente más tranquila para la actividad turística.

La iniciativa apunta a integrar cafeterías, emprendedores y propuestas gastronómicas vinculadas al café, reforzando la agenda de eventos fuera de la temporada estival.

El anuncio se inscribe dentro de una estrategia más amplia del municipio orientada a fortalecer el movimiento turístico durante todo el año, una línea que en los últimos tiempos viene sumando eventos culturales, deportivos y gastronómicos.

El café como fenómeno cultural y turístico

La idea de un festival dedicado al café no es aislada. En distintos lugares del mundo, la bebida se convirtió en el eje de eventos que combinan gastronomía, cultura y turismo. El llamado “coffee culture” refiere justamente al conjunto de tradiciones y hábitos sociales que se desarrollan alrededor del consumo de café, que funciona como espacio de encuentro y sociabilidad en numerosas ciudades.

En los últimos años, además, los eventos dedicados al café se multiplicaron en todo el mundo, reflejando el crecimiento de la cultura del café de especialidad y su impacto en el sector gastronómico y turístico.

Existen festivales y encuentros dedicados a esta bebida en numerosos países. Por ejemplo, ciudades de Europa, Asia y América organizan cada año exposiciones, ferias y festivales donde se reúnen baristas, productores, cafeterías y público general para degustaciones, talleres y competencias.

Algunos de estos eventos incluso se transformaron en atractivos turísticos consolidados, capaces de convocar visitantes y promover la identidad gastronómica de una región. En Vietnam, por ejemplo, se organiza un festival internacional del café con el objetivo de posicionar la cultura cafetera como símbolo cultural y económico del país.

También existen eventos más urbanos que buscan destacar el crecimiento de las cafeterías locales y el consumo cultural alrededor del café. En distintas ciudades se realizan festivales con degustaciones, música, talleres y propuestas gastronómicas que reúnen a cafeterías y emprendimientos del sector.

Gastronomía y turismo, una tendencia que crece

La creación de eventos gastronómicos forma parte de una estrategia cada vez más frecuente en destinos turísticos. Festivales, ferias culinarias y encuentros temáticos se utilizan para diversificar la oferta, promover la producción local y extender la actividad turística más allá de las temporadas altas.

En ese sentido, el anuncio del Festival del Café se suma a otras propuestas impulsadas en los últimos años en Monte Hermoso para ampliar su calendario anual y fortalecer el vínculo entre gastronomía, cultura y turismo.

El evento buscará convertirse en una nueva cita dentro de la agenda local, con el objetivo de reunir a cafeterías, emprendedores y público en torno a una de las bebidas más difundidas del mundo, cuyo aroma y ritual cotidiano hoy también forman parte del mapa del turismo gastronómico. (Fuente y foto Noticias Monte Hermoso). (20-03-26).