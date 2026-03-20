Un repaso random por nuestro archivo / 20-03-14: pedían más controles para las “previas” en la ciudad

Así lo informó textualmente LA DORREGO el 20 de marzo de 2014:

El Concejo Deliberante de Coronel Dorrego solicitó al Ejecutivo que intensifique los controles para evitar que instituciones o particulares alquilen sus locales para las denominadas “previas”, las reuniones que los adolescentes y jóvenes organizan para consumir bebidas alcohólicas antes de ir a un boliche.

Los concejales de la agrupación Juntos por Dorrego presentaron la propuesta después de escuchar las quejas de algunos vecinos, molestos por los ruidos y desmanes provocados por menores que asisten a estos encuentros para consumir alcohol.

Para el edil Hugo Segurola, referente de JPD, estas prácticas son muy frecuentes durante los fines de semana, y responden a los cambios impuestos por la modernidad. También dijo que el control de lo que ocurre en estas fiestas no puede delegarse completamente en el Estado.

“Si bien pedimos la participación del municipio en cuanto a inspecciones y eventuales sanciones, es fundamental que los padres estén atentos a las conductas de sus hijos”, reflexionó.

Tras destacar que esta problemática no se puede minimizar, Segurola destacó que su bancada está trabajando en una ordenanza que fije las obligaciones y responsabilidades que le competen a aquellas instituciones que alquilen sus sedes para la realización de “previas”.

Fabián Barda, presidente del bloque de la UCR -que acompañó la iniciativa- coincidió con su par de la oposición en que el cambio de costumbres de los adolescentes en muchos casos genera conductas que alteran el desarrollo de la nocturnidad.

“Es preocupante el consumo de alcohol en los adolescentes, como también que las previas suelen hacerse en salones de reconocidas instituciones, alquilados por adultos que después no se responsabilizan por lo que pasa allí”, lamentó el concejal oficialista. (20-03-26).