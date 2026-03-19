El intendente Chalde participó en el PreCosapro 2026 junto al ministro de Salud y autoridades regionales

El intendente Juan Chalde participó en la ciudad de Bahía Blanca del encuentro PreCosapro 2026, junto a autoridades provinciales y jefes comunales de la región.

El evento estuvo destinado a los distritos que integran la Región Sanitaria I de la Provincia de Buenos Aires.

La jornada comenzó con un desayuno de trabajo encabezado por el ministro provincial de Salud, Nicolás Kreplak. Fueron compartidas experiencias y opiniones sobre problemáticas comunes a todos los distritos. Posteriormente, el ministro brindó una disertación donde presentó los principales lineamientos y planes del gobierno provincial en materia de salud pública.

El intendente Chalde estuvo acompañado por el director del Hospital Municipal María Eva Duarte de Perón, Julián Del Valle, y el director de Salud, Santiago Braghero.

Durante el encuentro, fueron analizados temas vinculados a la planificación del sistema de salud, la articulación entre Provincia y municipios, y la necesidad de continuar desarrollando políticas públicas que garanticen una atención accesible, eficiente y de calidad para toda la población. (19-03-26).