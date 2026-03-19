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Marisol ya tiene su secundaria

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IMAGEN JEFATURA DISTRITAL

La localidad de Marisol, en el partido de Coronel Dorrego, cuenta desde este año con su propia escuela secundaria, una medida que, de acuerdo a lo mencionado por Jefatura Distrital Dorrego, refuerza las oportunidades educativas para los jóvenes de la zona y acerca los servicios educativos a la comunidad.

“El proyecto fue posible gracias a la coordinación entre autoridades provinciales, municipales y locales, incluyendo la Jefatura Distrital, concejales y consejeros escolares. Según fuentes educativas, la apertura de la secundaria busca garantizar que los estudiantes puedan cursar sus estudios cerca de sus hogares, evitando desplazamientos largos y promoviendo la continuidad educativa”, destacó JD.

Agregó que la iniciativa forma parte de un plan más amplio de la Provincia de Buenos Aires para ampliar la oferta educativa en todo el territorio, impulsado por figuras como Agustina Vila, Alberto Sileoni, Flavia Terigi, Claudia Bracchi y Marisa Vázquez, quienes han trabajado para mejorar la infraestructura y los servicios educativos en distintos distritos. (19-03-26).

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