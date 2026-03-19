Detienen a un joven en Tres Arroyos tras herir gravemente a otro con un arma de fuego

Un vecino de Tres Arroyos de 25 años fue aprehendido tras haber baleado a otro joven de 26, quien sufrió una herida grave que motivó su traslado e internación en el Hospital Pirovano.

Según informó el diario La Voz del Pueblo, el incidente ocurrió en Garibaldi al 600. Hasta ese lugar se había dirigido un grupo familiar, entre ellos la víctima, presuntamente para resolver cuestiones personales con el sobrino del imputado.

Cuando se comenzaron a producir daños en la propiedad donde se encontraban, el tío del imputado efectuó uno o más disparos con un revólver calibre .22, hiriendo gravemente al joven de 26 años.

El arma fue incautada posteriormente en el domicilio del aprehendido, ubicado en Mazzini al 400. (Foto La Voz del Pueblo). (19-03-26).