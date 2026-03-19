Policiales

Detienen a un joven en Tres Arroyos tras herir gravemente a otro con un arma de fuego

Un enfrentamiento familiar derivó en un disparo. La víctima, de 26 años, fue trasladada al Hospital Pirovano y su agresor de 25 años quedó detenido.

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Un vecino de Tres Arroyos de 25 años fue aprehendido tras haber baleado a otro joven de 26, quien sufrió una herida grave que motivó su traslado e internación en el Hospital Pirovano.

Según informó el diario La Voz del Pueblo, el incidente ocurrió en Garibaldi al 600. Hasta ese lugar se había dirigido un grupo familiar, entre ellos la víctima, presuntamente para resolver cuestiones personales con el sobrino del imputado.

Cuando se comenzaron a producir daños en la propiedad donde se encontraban, el tío del imputado efectuó uno o más disparos con un revólver calibre .22, hiriendo gravemente al joven de 26 años.

El arma fue incautada posteriormente en el domicilio del aprehendido, ubicado en Mazzini al 400. (Foto La Voz del Pueblo). (19-03-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Un muerto tras un choque entre auto y camión en la Ruta 33

Asesinaron a joven en Punta Alta

En agosto se realizará el juicio al dueño de perros que atacaron y mataron al peón de un campo

Dos heridos por el despiste de un auto en la Ruta 78

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior