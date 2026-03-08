El fuerte reclamo del músico Alan Bay: “Nos ven como seres inferiores por venir de Marisol”

El músico de Oriente Alan Bay, integrante del proyecto AB and the Transatlantics, realizó un extenso posteo en el que cuestionó al área de Cultura del municipio de Coronel Dorrego por la exclusión de su banda en distintos eventos oficiales del distrito, entre ellos la Fiesta del Olivo.

Según relató, días atrás decidió hablar directamente con el intendente Juan Chalde para plantear la situación, luego de no encontrar respuestas en otras áreas. “Hace poco fui a hablar con el intendente, porque con los de abajo que correspondería hablar no vale la pena y no se puede esperar mucho más”, expresó.

Bay explicó que su grupo había sido contratado para presentarse en Dorrego Festeja 2023, evento que, finalmente, fue suspendido debido a la tragedia climática ocurrida en Bahía Blanca. De acuerdo con su relato, tras la suspensión, otras bandas que también habían quedado sin presentarse fueron reprogramadas para eventos posteriores, pero su proyecto no.

“Todas las bandas a las que se les suspendió su show fueron reincorporadas a las fiestas que vinieron después, menos nosotros”, afirmó.

Sostuvo que en la Fiesta del Olivo de 2024 su participación había sido confirmada por el área de Producción, pero, posteriormente, fue cancelada. “En la FdO de 2024 nos había metido la Directora de Producción y nos bajó la gente de Cultura. Nosotros veníamos preparando ese show un mes antes”, señaló.

Durante la reunión con el jefe comunal, Bay manifestó que junto a algunos integrantes de su banda comenzaron a interpretar la situación como un posible caso de discriminación hacia artistas provenientes de localidades periféricas del distrito.

“A esta altura con algunos de mis compañeros hablábamos que se trataba de un caso de discriminación por venir de Marisol o lugares periféricos del distrito”, sostuvo. En el mismo sentido agregó: “Yo creía que desde el área de Cultura nos veían como seres inferiores”.

Según relató, el intendente le respondió que intentaría intervenir para que su ensamble —compuesto por ocho músicos— tenga la oportunidad de presentarse. “El intendente me respondió que algo iba a hacer para que nos den esa oportunidad de llevar mi ensamble de 8 músicos”, indicó.

En su publicación también cuestionó lo que considera una falta de espacio para artistas de Marisol u Oriente dentro de los festivales del distrito. “No les calienta para nada la música marisolense hecha por gente del balneario”, afirmó.

Además, sostuvo que esta situación no sería nueva y que responde a una mirada histórica sobre el balneario dentro del distrito. “Marisol les interesa para otra cosa, ellos crecieron y se configuraron pensando que somos el patio de atrás del distrito”, escribió.

Bay aclaró que, a su entender, la exclusión de su proyecto no responde a características musicales específicas como el idioma de las canciones o el estilo del grupo. “El problema no es que hacemos canciones en inglés, ni que hacemos temas propios, ni que no hacemos música para bailar”, señaló, e invitó a observar la grilla publicada para la Fiesta del Olivo 2026.

El músico también se refirió a versiones que circularon dentro del ámbito cultural local, según las cuales habría insultado al actual director de Cultura. Bay lo negó: “Me contaron que el director de Cultura dice que yo lo insulté. No hablé nunca con él desde que tiene ese cargo”.

Finalmente, sostuvo que seguirá con los reclamos públicos cuando considere que existen situaciones injustas dentro del ámbito cultural del distrito.

“Aunque a algunos les parezca que con lo que hago no se logra nada, lo voy a seguir haciendo y nos van a tener que aguantar porque Marisol es parte del distrito, les guste o no”, concluyó. (08-03-26).