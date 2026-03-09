Un repaso random por nuestro archivo / 18-03-16: se analizaba la reapertura del frigorífico

Así lo informó textualmente LA DORREGO el 18 de marzo de 2016:

Desde su reapertura, en 2003, el frigorífico de Coronel Dorrego, ubicado en el Sector Industrial Planificado (SIP), sufrió distintos vaivenes. Finalmente, cerró sus puertas en 2009, situación que provocó, entre otras consecuencias, que alrededor de 20 personas se quedaran sin trabajo.

En ese lapso, el negocio tuvo distintos dueños. Su actual propietario es el empresario bahiense Rodolfo Adón González, quien oportunamente firmó un contrato de leasing (alquiler con opción a compra) con la comuna. Tiempo después, adquirió las instalaciones.

El tema se reactivó durante la última campaña electoral, cuando algunos candidatos de la oposición cuestionaron a las autoridades municipales, ya que el aludido convenio no obligaba a los titulares del emprendimiento a mantenerlo operativo, entendiendo que el municipio había hecho un “simple negocio inmobiliario”.

Por su parte, el actual intendente, Raúl Reyes, por entonces presidente del Concejo y ya consagrado como el precandidato del Frente Cambiemos, había anticipado que el precandidato a concejal de su partido Gastón Nomdedeu, ahora titular del Concejo Deliberante, estaba en contacto con los propietarios del frigorífico porque tenían la idea de reflotarlo.

“Es intención (del municipio) ayudar en lo que se puede pueda para que empiece a funcionar y trabajar en beneficio de toda la comunidad”, había dicho Reyes.

Tras recordar que el tema del frigorífico es de vieja data, el jefe comunal aclaró que la comuna ya no tiene propiedad, ni injerencia, para decidir sobre su puesta en marcha, alquiler o para que siga cerrado, pero reconoció que es preocupante que haya una empresa cerrada en el SIP, sobre todo porque consideraba que era viable ponerlo en funcionamiento.

No habían surgido mayores novedades sobre el frigorífico de Coronel Dorrego hasta ayer, jueves, cuando el propio intendente dorreguense, Raúl Reyes, confirmó que, con el citado Nomdedeu, se reunieron con los responsables de la firma.

“En el encuentro se analizó la situación actual y los planes de la empresa para el futuro, que incluyen la posibilidad de reconversión del establecimiento para faena de porcinos y ovinos (NdR: hasta su cierre, solamente estaba habilitado para animales vacunos)”, admitió Reyes.

“Voy a dar un ejemplo: tenemos en funcionamiento el matadero de la localidad de Oriente, que es un lujo verlo. Allí, no solamente faenan carniceros de esa localidad, sino que desde hace algunos meses van carniceros de Coronel Dorrego a faenar, generando movimiento local y abaratando los costos (del producto)”, había manifestado Reyes, en plena campaña de 2015. (09-03-26).