Bahía: se realizó el quinto trasplante de órganos en lo que va del año

Bahía Blanca volvió a concretar este viernes un nuevo proceso de donación de órganos y tejidos, el quinto realizado en lo que va del año en la ciudad y en la Región Sanitaria I. En este caso, el procedimiento permitirá que dos personas puedan recuperar la visión gracias a un trasplante de córneas.

El operativo se llevó a cabo en el Hospital Penna y tuvo como donante a un joven de sexo masculino. Es el tercer proceso realizado en ese hospital durante 2026.

El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de Procuración de Órganos y Tejidos, con la colaboración de la Unidad Coronaria del Hospital Penna y la coordinación de UDEPRO de la Región Sanitaria Primera. También participaron Defensa Civil, que intervino en la logística de traslado terrestre, junto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Aerolíneas Argentinas, encargadas del traslado aéreo.

Esta operación se da después de un 2025 muy positivo para la vecina ciudad, año en el que la ciudad alcanzó 30 donantes de órganos y tejidos. De ese total, 19 se registraron en el Hospital Municipal, 10 en el Hospital Penna y uno en el sanatorio privado Raúl Matera.

El crecimiento local también se da en un contexto histórico para el país: por primera vez, Argentina superó los 20 donantes por millón de habitantes, una cifra récord que refleja el impacto de medidas como la Ley Justina, que establece que todas las personas mayores de 18 años son donantes de órganos salvo que manifiesten lo contrario. (Wips Digital). (09-03-26).