(Entrevista en LA DORREGO) “Queremos que los chicos no pierdan la memoria de Malvinas”

El veterano continental de la Guerra de Malvinas, Gustavo Miralles, destacó por LA DORREGO recientes avances en materia de reconocimiento en nuestro distrito, al tiempo que repasó las gestiones que continúan realizando para ampliar derechos y mantener viva la memoria.

Uno de los logros más recientes es la incorporación de una denominación especial en el dorso de la licencia de conducir para los veteranos. Tras casi un año de trabajo, el Concejo Deliberante incluyó en la ordenanza fiscal la identificación como “excombatiente, héroe de la Guerra de Malvinas”, lo que permite que los veteranos puedan figurar oficialmente con esa mención en el carnet.

El beneficio también contempla que la licencia sea gratuita en la parte correspondiente al municipio, debiendo abonarse únicamente los aranceles provinciales y nacionales, que son de menor costo. Para acceder, los interesados deben figurar en el listado municipal —el mismo que se utiliza desde hace más de quince años para la exención de impuestos— y solicitarlo al momento de renovar su carnet.

Miralles señaló que estas medidas, aunque pequeñas, representan un reconocimiento importante: “Más allá de lo económico, es un paso más para que se valore a los veteranos y a la lucha que venimos llevando desde hace más de cuarenta años”.

Actualmente, en Coronel Dorrego hay alrededor de 55 o 56 veteranos continentales, quienes continúan organizándose para impulsar gestiones tanto a nivel provincial como nacional. En ese sentido, explicó que algunos representantes viajan periódicamente para reunirse con autoridades y sostener reclamos históricos, viajes que muchas veces se realizan con aportes de los propios veteranos y colaboraciones de municipios de la región.

En el plano conmemorativo, Miralles destacó la realización del acto del 2 de abril, fecha central para los excombatientes, y también impulsó un proyecto para recordar cada 14 de junio, día del cese del fuego en 1982. La iniciativa consiste en bajar la bandera argentina que se iza en el monumento del acceso a la ciudad el 2 de abril y entregarla a una institución educativa. La bandera, deteriorada por el paso del tiempo y el clima, simboliza los 74 días que duró la guerra y busca transmitir a los jóvenes la memoria del conflicto. Hasta el momento ya se entregaron banderas a varias escuelas del distrito y próximamente se hará una nueva entrega en El Perdido.

Miralles también remarcó la importancia de las charlas en establecimientos educativos, donde los veteranos comparten sus experiencias personales durante el conflicto y reflexionan sobre sus consecuencias.

En cuanto a la situación legal de los veteranos continentales —aquellos que participaron del conflicto desde el territorio continental—, explicó que continúan las gestiones para obtener un reconocimiento pleno. En los últimos años, más de 150 excombatientes lograron ser reconocidos judicialmente con los mismos derechos que los veteranos que combatieron en las islas.

Otro de los temas que preocupa al sector es la atención psicológica en la posguerra. Miralles recordó que el número de suicidios entre veteranos supera ampliamente al de los caídos durante el conflicto, lo que evidencia las profundas secuelas que dejó la guerra. Actualmente algunos excombatientes comenzaron tratamientos psicológicos en Bahía Blanca, gestionados por iniciativa propia.

Por último, el veterano adelantó que se está trabajando en la creación de una red de comercios locales que ofrezcan descuentos a veteranos continentales. Ya hay más de quince establecimientos adheridos y próximamente se identificarán con calcomanías en sus puertas. La iniciativa busca brindar un apoyo concreto a los excombatientes del distrito.

“Son pequeñas acciones, pero cada una suma para acompañar a los compañeros y seguir manteniendo viva la memoria de Malvinas”, concluyó Miralles.

