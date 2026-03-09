El cocinero Pablo Martín dará una clase magistral en la Fiesta del Olivo

En el marco de la Fiesta Provincial del Olivo, uno de los eventos más esperados del calendario cultural y productivo de Coronel Dorrego, la gastronomía tendrá un momento destacado con la presencia del reconocido cocinero Pablo Martín, quien ofrecerá una clase magistral abierta al público.

La actividad se realizará el sábado 14 de marzo, a las 15, en el vivero municipal, con entrada libre y gratuita.

Pablo Martín es un cocinero muy conocido en redes sociales y medios gastronómicos por su estilo cercano y didáctico para compartir recetas y técnicas de cocina. A través de sus contenidos digitales y presentaciones en vivo, ha logrado acercar la gastronomía a miles de personas, promoviendo el uso de productos de calidad y recetas accesibles para la vida cotidiana.

Durante la jornada, cocinará en vivo utilizando aceite de oliva de producción regional, y compartirá consejos, ideas y preparaciones que buscan inspirar a quienes disfrutan de la cocina en casa. La propuesta está pensada tanto para quienes trabajan en el sector gastronómico como para el público general que quiere aprender y experimentar nuevos sabores. (09-03-26).