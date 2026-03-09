Balance positivo del UPD en la ciudad: destacaron el acompañamiento de las familias

Fuentes de la Dirección de Inspección y Seguridad del municipio realizaron por LA DORREGO un balance positivo de los festejos por el Último Primer Día (UPD) que protagonizaron los estudiantes en nuestra ciudad, donde no se registraron disturbios y la jornada se desarrolló con normalidad.

Según indicaron desde el área, durante la madrugada y la mañana hubo presencia de inspectores municipales y efectivos policiales que realizaron recorridas preventivas para acompañar la celebración de los jóvenes.

“Gracias a Dios salió todo tranquilo. Estuvieron los inspectores y la policía con dos patrulleros también controlando. Los chicos se mantuvieron en el Vivero Parque, en el área de los fogones. Disfrutaron, no hubo disturbios ni peleas”, señalaron.

Además, destacaron la actitud de los propios estudiantes, que colaboraron con el cuidado del espacio público. “Se colocaron dos contenedores y los chicos también ayudaron a limpiar el lugar, así que gracias a Dios salió todo perfecto”, agregaron.

Trabajo previo con jóvenes y familias

En la previa de los festejos, el área de Juventud de la comuna había mantenido una reunión con estudiantes, padres e integrantes del CPA local con el objetivo de coordinar una celebración segura.

Durante el encuentro se acordó el acompañamiento del municipio en el entorno del evento y la realización de recorridas preventivas de seguridad durante toda la jornada.

También se estableció un compromiso con los padres presentes para acompañar de cerca el desarrollo del UPD y actuar como primera red de contención para los jóvenes.

Por otra parte, a través de las redes sociales se difundió información destinada a los estudiantes sobre consumos problemáticos y se recordaron los números de emergencia disponibles: 107 del Hospital y 101 de la Policía. (09-03-26).