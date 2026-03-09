Rugby: Chalde firmó un convenio con Ferroviario

El intendente Juan Chalde y la presidenta del Club Atlético Ferroviario, Guillermina Gullini, firmaron este lunes un contrato de comodato para que la Escuela de Rugby de menores, mayores y mujeres de la entidad utilice el predio destinado a ese deporte ubicado en la pista de atletismo del vivero parque municipal.

Ambos se mostraron conformes por el convenio y destacaron que las demás actividades que actualmente se llevan a cabo en el lugar continuarán desarrollándose como lo hacen habitualmente. (09-03-26).