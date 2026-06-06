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Monte pone en juego el puntaje ideal frente al entonado Progreso

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Este domingo se jugará la undécima fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa.

Estos son los partidos: Divisorio vs. Porteño, Atlético MH vs. Progreso, Independiente de Pringles vs. Independiente de Dorrego, Almaceneros vs. Ferroviario, Ventana vs. San Martín, Alumni vs. Suteryh, Villa Rosa vs. SUPA y Esperanza vs. Pelota.

POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 30; Ferroviario, 25; Independiente de Dorrego, 23; Suteryh, 22; SUPA y Porteño, 18; Independiente de Pringles, 15; San Martín y Ventana, 14; Progreso, 13; Alumni, Almaceneros y Villa Rosa, 12; Esperanza, Divisorio y Pelota, 1. (06-06-26).

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