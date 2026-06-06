Monte pone en juego el puntaje ideal frente al entonado Progreso

Menos de un minuto

Menos de un minuto

Este domingo se jugará la undécima fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa.

Estos son los partidos: Divisorio vs. Porteño, Atlético MH vs. Progreso, Independiente de Pringles vs. Independiente de Dorrego, Almaceneros vs. Ferroviario, Ventana vs. San Martín, Alumni vs. Suteryh, Villa Rosa vs. SUPA y Esperanza vs. Pelota.

POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 30; Ferroviario, 25; Independiente de Dorrego, 23; Suteryh, 22; SUPA y Porteño, 18; Independiente de Pringles, 15; San Martín y Ventana, 14; Progreso, 13; Alumni, Almaceneros y Villa Rosa, 12; Esperanza, Divisorio y Pelota, 1. (06-06-26).