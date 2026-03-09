La dorreguense Alejandra Lordén propuso una ley de cirugías gratuitas por violencia de género

La dorreguense Alejandra Lordén, titular del bloque de diputado provinciales de UCR – Unión Cívica Radical, presentó semana un proyecto para garantizar la cobertura gratuita e integral de cirugías plásticas reparadoras destinada a personas que sufrieron secuelas físicas producto de hechos de violencia de género. La iniciativa opositora establece que el sistema sanitario bonaerense deberá brindar esas prestaciones sin costo para las víctimas, con el objetivo de reparar los daños físicos derivados de las agresiones.

El proyecto de la legisladora establece que la cobertura deberá incluir las intervenciones reconstructivas necesarias para tratar lesiones provocadas por episodios de violencia de género, debidamente acreditados ante las autoridades competentes. Al mismo tiempo, la iniciativa busca garantizar el acceso a estas cirugías sin importar la situación económica de las víctimas ni la cobertura de salud que posean.

Además de la denuncia correspondiente por las agresiones sufridas, el texto legislativo también requiere la presentación de un certificado médico que confirme la existencia de lesiones compatibles con el hecho denunciado. Esta documentación deberá acreditar la necesidad de realizar una cirugía plástica reconstructiva como parte del proceso de reparación física de la víctima.

A través de los fundamentos del proyecto, Lordén remarcó la urgencia de la iniciativa frente al impacto de la violencia de género como problemática social, a la que definió como “una grave vulneración de derechos humanos” que requiere políticas públicas integrales. En ese sentido, la representante de la Séptima sección sostuvo que el Estado provincial, en este caso, debe acompañar a las víctimas no solo en el plano judicial, sino también dentro del proceso de reparación que demanda este tipo de acciones en mujeres y diversidades.

“Quienes sufren violencia de genero se ven expuestos a una situación de vulnerabilidad no sólo física o psicológica, sino también económica y muchas víctimas no pueden acceder a una cirugía plástica que les repare las secuelas que les quedan en el cuerpo luego de haber sufrido uno o varios episodios de violencia”, alegó la diputada radical en el articulado.

A partir de este planteo, el escrito sostiene que las intervenciones reconstructivas podrían contribuir a evitar consecuencias psicológicas más profundas derivadas de las marcas visibles de la violencia de género, ya que las secuelas físicas pueden provocar depresión o reactivar el episodio traumático cuando la víctima observa su propia imagen corporal.

Por último, la propuesta de Lordén plantea tres objetivos específicos que orientan la iniciativa: evitar daños mayores vinculados con la salud mental, prevenir situaciones de revictimización secundaria y favorecer la inclusión social de las personas que atravesaron situaciones de violencia. A partir de esos ejes, el proyecto busca reforzar la respuesta estatal frente a las secuelas que dejan los ataques por motivos de género, dentro de la provincia de Buenos Aires.

En relación con la implementación de la medida, la presentación establece que el gobierno de Axel Kicillof deberá designar la autoridad de aplicación encargada de garantizar su puesta en marcha y autoriza al Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para asegurar el financiamiento de las prestaciones previstas.

En ese marco, Lordén solicitó el acompañamiento del resto de los legisladores para avanzar con la iniciativa en el ámbito parlamentario y sostuvo que la ley permitiría brindar una respuesta concreta a las huellas físicas y emocionales que arrastran muchas víctimas de violencia de género, al incorporar una política de reparación dentro del sistema de salud provincial. (Diputados Bonaerenses). (09-03-26).