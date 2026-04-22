El WhatsApp de los vecinos: “El Perdido necesita recuperar el agua que consumimos durante más de 11 años”

Un vecino de la localidad de El Perdido expresó su preocupación por la falta del servicio de agua que, según indicó, la comunidad supo tener durante más de once años. El planteo surge luego de un nuevo aniversario de la localidad, en el que hubo festejos y emoción, pero también se puso en evidencia una necesidad que, para muchos habitantes, sigue sin resolverse.

El vecino recordó que el acceso a esa agua había sido posible gracias a una obra impulsada durante la gestión del intendente Fabián Zorzano, la cual consideró de gran importancia para la población. En ese sentido, lamentó que actualmente los habitantes deban recurrir a buscar bidones, una situación que —según señaló— no debería naturalizarse en El Perdido, especialmente en una comunidad que históricamente ha quedado relegada en materia de obras.

Asimismo, sostuvo que el servicio no solo representaba una mejora en la calidad de vida, sino también en la salud. Destacó que, a lo largo de estos años, se observó una mejora en la dentadura de los niños, en una zona donde los problemas dentales suelen ser frecuentes. Por este motivo, afirmó que el reclamo no responde a un capricho, sino a una necesidad concreta.

El planteo también pone el foco en la situación de los adultos mayores que viven solos y que no cuentan con asistencia para trasladar bidones de agua, lo que agrava aún más el problema. Ante la falta de respuestas, el vecino no descartó la posibilidad de avanzar con un petitorio o recurrir a autoridades provinciales para obtener una solución.

En cuanto a alternativas, mencionó que una posible solución hubiera sido sido la realización de pozos profundos en el sector donde se trasladó el tanque de agua, que anteriormente se encontraba en la municipalidad y luego se ubicó en la ex Loydi. También señaló que uno de los inconvenientes técnicos de la planta radica en la rotura de cañerías, debido a la dirección en la que circula el agua desde la delegación. (22-04-26).