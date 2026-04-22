Proponen ampliar la videovigilancia en los accesos de nuestra ciudad

El Concejo Deliberante analiza un proyecto de resolución prsentado por el bloque de la La Libertad Avanza orientado a reforzar la seguridad en los accesos a la ciudad cabecera mediante la instalación de cámaras de videovigilancia. La iniciativa fue expuesta por la concejala Rosana Cabarcos, quien fundamentó la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, seguridad y control vehicular en distintos puntos estratégicos del distrito.

El proyecto señala que la seguridad pública constituye una función esencial del Estado y que el gobierno municipal tiene la responsabilidad de adoptar medidas preventivas para proteger a los vecinos. En ese sentido, se mencionaron hechos recientes que generan preocupación en la comunidad y que refuerzan la necesidad de ampliar los mecanismos de control.

Durante la exposición, se detallaron los accesos existentes a la ciudad, entre ellos los ubicados sobre la ruta nacional 3, la ruta provincial 72, avenida Rubén Álvarez, el acceso Arturo Illia y caminos rurales que conectan distintos sectores. Según lo expresado, algunos de estos puntos no cuentan con monitoreo de videovigilancia, lo que limita la cobertura integral del sistema de seguridad.

La propuesta plantea que la instalación de cámaras en los accesos no monitoreados permitiría optimizar el control, mejorar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos y fortalecer la seguridad ciudadana. Además, se indicó que la medida podría financiarse con partidas ya contempladas en el presupuesto de recursos y gastos 2026.

El articulado del proyecto solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Dirección de Inspección y Seguridad, la instalación y puesta en funcionamiento de cámaras en todos los accesos y egresos que no se encuentren cubiertos. También establece las formalidades administrativas correspondientes.

Tras la presentación, Cabarcos explicó que la iniciativa surgió a partir de la observación de ingresos sin monitoreo y sostuvo que la implementación requeriría entre seis y siete cámaras. También mencionó la existencia de equipamiento ya enviado, incluyendo dispositivos con lector de patentes.

Por su parte, el concejal Casiano Gutiérrez (UCR) informó que el 10 de marzo se cargó un presuministro en el sistema y que el 27 de marzo se realizó un concurso que permitió la compra de nueve cámaras, las cuales se encuentran próximas a su colocación. Aclaró que la instalación de estos dispositivos requiere condiciones técnicas específicas, como iluminación adecuada, acceso a energía eléctrica y conectividad provista por la cooperativa eléctrica.

Asimismo, indicó que varios accesos ya cuentan con monitoreo permanente desde el centro de control, entre ellos el acceso del Cristo, el de Illia por ruta 72, el de circunvalación y otros puntos estratégicos.

A su turno, la concejala Ana María Balda (Fuerza Patria) manifestó su acuerdo con el pase a comisión y destacó la necesidad de analizar en profundidad la ubicación de las cámaras para asegurar su utilidad. Señaló que se trata de una inversión costosa y que su implementación debe garantizar resultados efectivos en la prevención y el esclarecimiento de hechos. (22-04-26).