Sesiona el Concejo: los temas
Hoy miércoles sesiona el Concejo Deliberante del distrito. Será desde las 13, con emisión de LA DORREGO,
Este es el orden del día:
1.- ACTAS v VERSIONES GRABADAS:
1.1.- Acta N° 1121º — 784º Sesión Ordinaria.-
2.- CORRESPONDENCIA:
2.1.- Lectura de la correspondencia recibida.-
3.- COMUNICACIONES:
3.1-DEL DEPARTAMENTO EMCUTIVO;
3.1.1.- Comunicación N° 04, promulgación de las Ordenanzas N° 4808 y 4809/26 3.1.2.- Comunicación N’ 05, promulgación automática de la Ordenanza N° 4802/26
4.- DICTÁMENES DE COMISIONES
4.1. INTERPRETACIÓN, PETICION Y REGLAN£ENTO:
4.1.1.- Expte. N° 0156/25 — HCD.: Proyecto de Decreto disponiendo pase a Archivo.-
4.2.- INTERPRETACIÓN, PET. Y REGLAMENTO — CULTURA Y EDUCACIÓN:
4.2.1.- Expte. N° 0070/25 — HCD: Proyecto de Decreto disponiendo pase a Archivo.-
4.3.- INTERPRETACIÓN, PET. Y REGLAMENTO — OBRAS Y SERV. PÚBLICOS:
4.3.1.- Expte. N° 0031/26 — HCD: Proyecto de Ordenanza autorizando construcción de
Ermita en Parque de la Democracia.
5.- ASUNTOS ENTRAMOS:
5.1- DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
5.1.1.- Expte. N° 0063/26 — HCD..‘ Proyecto de Ordenanza modificando Ordenanza N’
4802/26.-
5.1.2.- Expte. N° 0064/26 — HCD.: Proyecto de Ordenanza, Convalidando Contrato de
Comodato suscripto con Policía de la Pcia. Bs. As.-
5.2.- DEL BLOOUE DE CONCEJALES UCR:
5.2.1.- Expte. N° 0065/26 – HCD.: Proyecto de Resolución manifestando preocupación por
deuda IOMA con Municipio.-
5.2.2.- Expte. N° 0066/26 – HCD.: Proyecto de Ordenanza declarando de interés municipal
40º Aniversario de la Agrupación Amigos del
Fo1klore.-
5.2.3.- Expte. N° 0067/26 – HCD.: Proyecto de Resolución manifestando preocupación por
cambios en Programa Remediar.-
5.2.4.- Expte. N° 0068/26 – HCD.: Proyecto de Resolución felicitando a firma Olivícola “Estilo Oliva”.-
5.3.- DEL BLOOUE DE CONCEJALES FUERZA PATRIA:
SE.1.- Expte. N° 0072/26 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando infomie planta de
Agua de El Perdido.-
5.3.2.- Expte. N° 0073/26 – HCD.: Minuta de Comunicación solicitando relevamiento de
edificios con balcones u otros salientes.-
5.3.3.- Expte. N° 0074/26 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando reductores de
velocidad en Aparicio.-
5.3.4.- Expte. N’ 0075/26 – HCD.: Minuta de Comunicación solicitando informe sobre
Programa Promeso1.-
5.3.5.- Expte. N’ 0076/26 – DCD.: Proyecto de Resolución solicitando relevamiento de
vehículos abandonados en la vía pública.-
5.4.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA:
5.4.1.- Expte. N° 0069/26-HCD.: Proyecto de Resolución solicitando acciones referidas al
funcionamiento del SIP.-
5.4.2.- Expte. N’ 0070/26-HCD.: Proyecto de Resolución manifestando beneplácito a
Proyecto de Ley referida a implementación de BUP.-
5.4.3.- Expte. N’ 0071/26- HCD.. Proyecto de Resolución solicitando tareas en parque
Centenario de la localidad de Oriente.-
6.- DE SECRETARÍA TICD:
6.1.- Pase al Archivo según Artículo 41 de Reglamento Interno HCD:
Expte. 0031/25 DCD: Proyecto de Ordenanza adhiriendo Proyecto de Ley, referencia
Reconocimiento a Enfermeras de Malvinas. (22-04-26).