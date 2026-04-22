Monte Hermoso: estudiantes de la Técnica 1 desarrollan un proyecto de alcance regional que vincula arquitectura, cultura y territorio

La Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 de Monte Hermoso lleva adelante desde hace casi tres años un proyecto pedagógico que trasciende el aula y se apoya en la experiencia directa con el territorio. La propuesta está destinada a estudiantes de 6° año de la orientación Maestro Mayor de Obras y articula contenidos de formación técnica, científica y general con el objetivo de construir una mirada crítica sobre la identidad bonaerense.

El eje del trabajo parte de una premisa clara: conocer el territorio para comprenderlo. En ese recorrido, la figura del arquitecto Francisco Salamone funciona como guía conceptual. Sus obras, construidas entre 1936 y 1940, se encuentran distribuidas en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y permiten abordar el vínculo entre arquitectura, política e historia.

Como parte del proyecto, docentes y estudiantes realizan viajes educativos por localidades de la región, como Guaminí, Pellegrini, Tres Lomas, Adolfo Gonzales Chaves, Lobería, Balcarce, Cacharí, Tres Arroyos, Coronel Pringles, Azul, Carhué, Vedia, Leandro N. Alem, Rauch, Laprida, Saldungaray, Salliqueló, Tornquist y Puan, entre otras. En cada destino, analizan edificios emblemáticos —municipalidades, mataderos y cementerios— que, además de su valor arquitectónico, reflejan una etapa histórica particular de la provincia.

El proyecto pone el foco en comprender que el conocimiento no se construye de manera aislada, sino en relación con el contexto donde se desarrolla. En este sentido, las obras de Salamone, realizadas en hormigón armado durante el gobierno de Manuel Fresco, permiten abrir interrogantes sobre las ideas de progreso, poder y organización social que atravesaron ese período, y su vínculo con la actualidad.

La propuesta también incorpora un enfoque interdisciplinario que integra áreas como matemática, arte, arquitectura y cine, además de abordar temas como urbanización, soberanía alimentaria, obra pública y formas de gobierno. De este modo, se busca una formación que no solo transmita contenidos técnicos, sino que promueva la reflexión y la construcción de sentido.

Enmarcado en el diseño curricular de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, el proyecto se consolida como una experiencia educativa orientada a formar estudiantes con pensamiento crítico y arraigo territorial. La iniciativa continúa en desarrollo y suma nuevas instancias de trabajo, con el propósito de fortalecer el vínculo entre los jóvenes y su entorno.

La propuesta invita a la comunidad a repensar el paisaje urbano y a observar con otra perspectiva aquellas construcciones que forman parte de la historia provincial, entendidas como testimonios materiales de una identidad en permanente construcción. (Fuente y foto Noticias Monte Hermoso). (22-04-26).