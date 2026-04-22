Reconocimiento a Coco Basualdo y Tita Veliz en el 40º aniversario de la Agrupación Amigos del Folklore

La Agrupación Amigos del Folklore celebrará su 40º aniversario el próximo 7 de junio y el Concejo Deliberante declaró al evento de interés municipal, adempas de expresar un reconocimiento a sus fundadores, Alberto “Coco” Basualdo y Rosa Elena “Tita” Veliz, por su trayectoria y aporte a la cultura local.

Fundada el 7 de junio de 1986, la entidad se convirtió en un espacio dedicado a la difusión de la cultura gauchesca a través de la música, la literatura y la danza. Desde sus inicios, la agrupación mantuvo como objetivo enseñar, practicar y difundir danzas, cantos, usos y costumbres de la tradición.

Sus fundadores impulsaron la creación del primer grupo de bailarines y sentaron las bases de una institución que creció con el paso de los años. Su compromiso permitió la formación de un cuerpo de danzas que representa al distrito en distintos escenarios locales, regionales y provinciales.

Los primeros encuentros se realizaron en la casa de la familia García, en el barrio Mercantil. También se desarrollaron actividades en un salón ubicado en la esquina de El Indio y Santadaga, perteneciente a las familias Campos y Fernández, y en una vivienda de la familia Pérez, en Irigoyen 1280. Más tarde, la agrupación estableció su funcionamiento en la sede de la Sociedad Rural, en calle Lequerica al 800, donde se conformó la primera comisión.

El repertorio del cuerpo de danzas abarca diversas expresiones del baile criollo, entre ellas gato, chacarera, cueca, carnavalito, zamba, huella, triunfo, malambo, estilo, cielito, ranchera, pericón, escondido, marote y firmeza.

Desde 1990, la agrupación conmemora cada agosto el Día Internacional del Folklore, con propuestas abiertas a la comunidad. A partir de 1999, la institución también brinda espacio a la Asistencia Municipal de Folklore, lo que fortalece la enseñanza de las raíces tradicionalistas.

En julio, los grupos infantiles, menores y juveniles cuentan con su propio espacio a través del Festival Infanto-Juvenil de Folklore, que coincide con el receso invernal.

En la actualidad, la Agrupación Amigos del Folklore dispone de un edificio propio en la intersección de San Martín y Pasaje Negrete. Allí se realizan ensayos, peñas y diversas actividades vinculadas con la tradición.

La institución se sostiene gracias al compromiso de dirigentes, integrantes de la comisión directiva, bailarines y participantes de la Asistencia Municipal de Folklore, quienes cumplen un rol social relevante en la comunidad. Se trata de un espacio abierto que colabora con el municipio y con otras instituciones, con un fuerte sentido de fraternidad.

La madrina de la agrupación es Marta Suint, reconocida payadora argentina y referente en la incorporación de mujeres al ámbito payadoril.

En 2021, la entidad fue incorporada al Catálogo Turístico y Cultural de la Provincia de Buenos Aires, a partir de una gestión de su comisión directiva.

Como parte de los festejos por el aniversario, la institución prevé la realización de exposiciones, encuentros de danza, cenas y peñas, con el objetivo de compartir su historia con la comunidad.

El proyecto había sido presentado por el bloque de concejales de la UCR. (22-04-26).