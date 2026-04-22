De nuevo: rescate nocturno de pescadores en playas de Marisol

Nota de Fernando Catalano en La Voz del Pueblo

Dos camionetas quedaron encajadas en una zona de cangrejales tras ser sorprendidos sus ocupantes por una crecida extraordinaria en las playas de Marisol durante la noche del domingo. El subdelegado de la localidad balnearia, Silvio Traverso, contó los detalles de un operativo que se extendió hasta la madrugada del lunes.

Lo que comenzó como una jornada ideal de pesca de corvina rubia estuvo a punto de terminar en una pérdida total para un grupo de pescadores de Benito Juárez. El domingo por la noche el subdelegado de Marisol, Silvio Traverso, recibió un llamado de alerta que puso en marcha un complejo operativo de asistencia en la zona de la desembocadura del Arroyo del Gaucho.

Una marea implacable

Según explicó Traverso, el fenómeno que desencadenó la emergencia fue una “marea extraordinaria”, que el funcionario describió como “silenciosa”.

Alrededor de las 18 durante su recorrido habitual, ya había notado que el nivel del agua era inusualmente alto, a pesar de que el mar no se presentaba picado.

Los pescadores que se encontraban a la altura del kilómetro 35, emprendieron el regreso al atardecer, pero se toparon con un panorama desconocido porque el humedal que se forma pasando el kilómetro 16 estaba completamente cubierto de agua de mar, impidiéndole continuar con el regreso.

“Se encontraron con un mar de agua, en una zona plana de playa, era de noche y lamentablemente no sabían qué hacer”, describió el subdelegado dorreguense.

El escape hacia el “barro”

En un intento desesperado por salvar sus vehículos -una Volkswagen Amarok y una Toyota-, los conductores decidieron abandonar la costa y avanzar hacia el interior del continente, buscando terreno alto.

Sin embargo terminaron metiéndose entre 300 y 400 metros en una zona de cangrejales.

A pesar de ser vehículos modernos y potentes, la tracción fue insuficiente frente a lo inestable que se vuelve el terreno. “Es como si te metés en un lote y es todo greda; es imposible salir”, dijo Traverso que les explicó a los damnificados al comparar la situación con el trabajo agrícola que también conoce.

Afortunadamente los pescadores contaban con internet de Starlink, lo que les permitió tener señal y pedir auxilio de inmediato.

El operativo de rescate

El aviso llegó a las 21:15 a través de los Bomberos Voluntarios de Oriente y de la policía local.

Traverso se unió a la dotación de bomberos, partiendo desde el Parador 18 hacia el lugar del incidente.

El rescate no fue sencillo debido a la oscuridad y a que el propio autobomba debía maniobrar con cautela en un terreno traicionero para no quedar encajado también.

Finalmente, gracias al uso de cables largos y un malacate eléctrico, se logró retirar ambas camionetas.

“Las camionetas salieron normalmente, no fue tanto trabajo, era más posicionar el autobomba”, detalló el funcionario.

El operativo concluyó exitosamente alrededor de las 2 de la mañana, cuando la marea ya había bajado lo suficiente para permitir un regreso seguro.

Advertencias para el futuro

Este es el segundo episodio de características similares en apenas tres semanas. Traverso recordó un reciente caso donde un pescador de la localidad de Barker (distrito de Benito Juárez) perdió su camioneta al quedar tapada por la arena de la playa.

Como recomendación final, el subdelegado instó a los visitantes a no alejarse tanto de las zonas conocidas si no están familiarizados con los ciclos del mar. “No te podés ir a pescar tan lejos si no conocés, tenés que estar más cerca de la civilización”, les advirtió a los rescatados. Pero también la advertencia fue en general. Subrayó que en lugares tan inaccesibles no solo se pone en juego el patrimonio, sino también la salud y la integridad física.

El año pasado

A finales de marzo de 2025 una situación dramática vivieron pescadores de Adolfo Gonzales Chaves, cuando en la zona del arroyo El Gaucho también quedaron atrapados por una marea que los dejó aislados.

La situación empeoró cuando otro grupo de familiares chavenses fue a buscarlos de noche, porque no llegaban a casa. El intento por ayudarlos terminó en que también quedaron atrapados por la crecida del mar. Al día siguiente particulares con ayuda de un avión lograron divisarlos y activar el rescate que terminó con uno de los rescatados infartado, aunque la pudo contar. (22-04-26).