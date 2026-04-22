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Chalde agradeció al INTA por su aporte

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El intendente Juan Chalde y el director de Producción Juan Ignacio Colantonio asistieron en la mañana de este miércoles a la jornada sobre cultivos de cosecha fina organizada por el INTA.

Entre otros temas, se habló sobre variedades de trigo y cebada, sanidad, resistencia al raigrás y fertilización.

El encuentro tuvo desarrollo en el Centro de Acopiadores de Cereales de Coronel Dorrego.

Chalde dio la bienvenida a los productores asistentes y agradeció al INTA al subrayar la relevancia que tiene para nuestro distrito, así como el acompañamiento permanente del organismo a los productores locales. (22-04-26).

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