Una centella mató a más de 30 animales en un campo cercano a Coronel Pringles

Un fenómeno climático extremo golpeó a un establecimiento rural en Líbano, a pocos kilómetros de la ciudad de Coronel Pringles. El impacto de una centella sobre un alambrado provocó la muerte instantánea de más de 30 ejemplares de hacienda.

Las imágenes, captadas por un productor de la zona, muestran la magnitud del desastre económico y la fuerza de la naturaleza en la región.

Una centella es, en términos simples, un rayo: una descarga eléctrica muy intensa que se produce durante tormentas entre las nubes o entre una nube y la superficie terrestre.

Desde el punto de vista científico, se trata de una manifestación de la electricidad atmosférica, generada cuando se acumulan cargas eléctricas opuestas dentro de una nube o entre la nube y el suelo. Cuando esa diferencia es muy grande, se libera de golpe en forma de una chispa gigantesca: eso es lo que vemos como relámpago o rayo. (Fuentes Zona Campo y El Orden). (22-04-26).