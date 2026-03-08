La ciudad

Emiten alerta amarillo para este lunes

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para la tarde de este lunes por tormentas sobre parte del sudoeste bonaerense.

El aviso climático abarca los distritos de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Villarino y Monte Hermoso.

“Se espera que, durante el lunes 9/3, los municipios en amarillo y gran parte de la zona DC 6 se vean afectados por lluvias y tormentas de variada intensidad. Las mas intensas se esperan entre las 12 y 18 hs”, explicó el SMN.

“Estas estarán acompañadas principalmente por chaparrones de lluvia intensos de corta duración, y en menor medida ocasional caída de granizo y ráfagas localizadas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, completó. (08-03-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Día Internacional de la Mujer: el reconocimiento del Taller Protegido a Mabel Such

Max Carra cerrará la Fiesta del Olivo

Anuncian charlas con expertos en la Fiesta Provincial del Olivo

Advertencia de una vecina sobre un intento de estafa telefónica

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior