Emiten alerta amarillo para este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para la tarde de este lunes por tormentas sobre parte del sudoeste bonaerense.

El aviso climático abarca los distritos de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Villarino y Monte Hermoso.

“Se espera que, durante el lunes 9/3, los municipios en amarillo y gran parte de la zona DC 6 se vean afectados por lluvias y tormentas de variada intensidad. Las mas intensas se esperan entre las 12 y 18 hs”, explicó el SMN.

“Estas estarán acompañadas principalmente por chaparrones de lluvia intensos de corta duración, y en menor medida ocasional caída de granizo y ráfagas localizadas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, completó. (08-03-26).