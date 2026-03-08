Confirmaron los cocineros para la quinta edición de Monte Sabores

Ya comienza a palpitarse una nueva edición de Monte Sabores, el encuentro gastronómico que se consolidó en los últimos años como uno de los eventos más convocantes del calendario en Monte Hermoso.

El secretario de Turismo, Franco Gentili, confirmó que la feria se realizará del viernes 3 al domingo 5 de abril, durante el fin de semana largo de Semana Santa, y adelantó algunos de los nombres y propuestas que formarán parte de esta quinta edición.

“Ya está confirmada la fecha y venimos trabajando desde hace tiempo para presentar una feria de primer nivel, como lo venimos haciendo en las ediciones anteriores”, explicó en diálogo con Noticias Monte Hermoso.

Entre las principales atracciones estarán las masterclass de cocina con tres reconocidos chefs que se presentarán por primera vez en el evento. Según informó Gentili, Martiniano Molina será el encargado de abrir la feria el viernes, Felicitas Pizarro se presentará el sábado y Mauricio Asta tendrá a su cargo el cierre del domingo.

Como en ediciones anteriores, la propuesta incluirá clases de cocina, charlas de productores y distintas actividades gastronómicas durante las tres jornadas.

Uno de los espacios centrales volverá a ser el patio gastronómico, donde participarán principalmente restaurantes locales con sus propuestas culinarias, mientras que el mercado de productores buscará ampliar su alcance regional.

La feria también contará con un sector especial para chicos, denominado cocina kids, donde se desarrollarán actividades y clases de cocina pensadas para el público infantil. Además, está previsto que haya música en vivo durante las jornadas.

Como parte de la promoción del encuentro, el lanzamiento oficial de Monte Sabores se realizará el 18 de marzo en el Bahía Blanca Plaza Shopping, una presentación que buscará reforzar el carácter regional del evento. (Fuente y foto Noticias Monte Hermoso). (08-03-26).