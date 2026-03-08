Día Internacional de la Mujer: el reconocimiento del Taller Protegido a Mabel Such

En el Día Internacional de la Mujer, desde la AID (Asociación Integral del Discapacitado) destacaron la figura de Mabel Such como emblema del trabajo de un grupo de personas que protagonizó durante una considerable cantidad de años el accionar del Taller Protegido. Durante alrededor de 16 años, su tarea dejó una huella profunda dentro de la institución.

“Mabel supo manejar el grupo de muchachos y muchachas trabajando en un ambiente de formación personal integral, dentro de un marco muy particular y parecido a nada, donde su voluntad y dedicación dejaron marca en todos nosotros, especialmente en el grupo de ‘chicos’, como son en la consideración de todos”, destacó la entidad.

“Su labor de coordinadora durante todos esos años, en forma ad honorem, fue y es altamente valorada por la AID. En una tarea mucho más allá de lo administrativo, Mabel fue, en un importante tramo de nuestra historia, la conductora diaria de la génesis vívida que alguna vez emprendieron mentes preclaras dorregueras para convertir al taller y su gente en un lugar “protegido” por la comunidad.

“Por eso, en este 2026, distinguimos a Mabel Such como preponderante de nuestra institución en el Día Internacional de la Mujer”, completó. (08-03-26).