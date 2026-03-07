El día que el agua arrasó Bahía Blanca: crónica de la inundación histórica de 2025

El 7 de marzo de 2025 quedó marcado como uno de los días más dramáticos en la historia reciente de la ciudad de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires. En pocas horas, un fenómeno meteorológico extremo transformó calles, barrios y avenidas en verdaderos ríos, provocando inundaciones masivas, destrucción de infraestructura urbana, evacuaciones masivas y la pérdida de vidas humanas.

Las lluvias torrenciales que se registraron durante esa jornada superaron ampliamente los registros históricos de precipitaciones en la región. En apenas medio día cayó una cantidad de agua equivalente a varios meses de lluvia normal. El resultado fue una emergencia sin precedentes en gran parte del vecino distrito.

Más allá de la intensidad del fenómeno climático, la tragedia también dejó en evidencia problemas estructurales vinculados al crecimiento urbano, la ocupación de zonas inundables y las limitaciones de la infraestructura de drenaje. Al mismo tiempo, generó una enorme respuesta solidaria de la comunidad y reabrió el debate sobre la adaptación de las ciudades frente al cambio climático.

Este informe reconstruye lo ocurrido durante aquel día, analiza las causas meteorológicas y geográficas del desastre y repasa las consecuencias sociales, económicas y políticas que dejó la inundación.

La tormenta que cambió todo

Durante la madrugada del 7 de marzo, un sistema de tormentas de gran intensidad comenzó a desarrollarse sobre el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Las primeras lluvias intensas se registraron alrededor de las tres de la mañana y rápidamente fueron aumentando en intensidad.

De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional, en la ciudad se registraron casi 300 milímetros de precipitación en aproximadamente doce horas. Para dimensionar la magnitud del fenómeno, basta señalar que el promedio anual de lluvias en la región ronda los 600 milímetros.

Esto significa que en medio día cayó casi la mitad de la lluvia de todo un año.

La intensidad del evento también fue extraordinaria. En determinados momentos de la mañana, las precipitaciones superaron los 40 milímetros por hora, una intensidad capaz de saturar rápidamente cualquier sistema de drenaje urbano.

Las calles comenzaron a anegarse antes del amanecer. En cuestión de horas, numerosos barrios quedaron completamente inundados. Automóviles fueron arrastrados por la corriente y viviendas comenzaron a llenarse de agua.

Para el mediodía, la situación ya era crítica.

La tormenta fue consecuencia de una compleja combinación de factores atmosféricos.

Los especialistas identificaron varios elementos clave:

*Ingreso de aire cálido y húmedo desde el norte del país

*Presencia de una masa de aire frío proveniente de la Patagonia

*Formación de un sistema de baja presión que favoreció el ascenso del aire

*Alta humedad atmosférica acumulada durante días previos

Cuando estas condiciones se combinaron, se generó un sistema de tormentas convectivas de gran desarrollo vertical, capaces de producir precipitaciones extremadamente intensas en períodos muy cortos.

Este tipo de tormentas suele caracterizarse por células convectivas que descargan enormes volúmenes de agua sobre áreas relativamente pequeñas.

En el caso de Bahía Blanca, el núcleo más intenso del sistema permaneció estacionario durante varias horas sobre la región, lo que multiplicó el volumen total de precipitación acumulada.

Para muchos meteorólogos, el evento puede clasificarse como una lluvia extraordinaria de recurrencia centenaria, es decir, un fenómeno que estadísticamente podría ocurrir una vez cada cien años.

En los meses posteriores al desastre, varios estudios comenzaron a analizar la relación entre este evento y el cambio climático.

El calentamiento global ha generado un aumento progresivo en la temperatura media del planeta. Esto tiene una consecuencia directa en el ciclo del agua: el aire más cálido puede contener mayor cantidad de vapor de agua.

Cuando las condiciones meteorológicas desencadenan una tormenta, ese vapor adicional se transforma en lluvias más intensas.

Por esta razón, numerosos científicos sostienen que el cambio climático está aumentando la frecuencia de eventos de lluvia extrema, especialmente en áreas urbanizadas.

Aunque ningún fenómeno individual puede atribuirse exclusivamente al cambio climático, el consenso científico indica que estas condiciones incrementan la probabilidad y la intensidad de eventos como el ocurrido en Bahía Blanca.

Una ciudad atravesada por el agua

La geografía urbana también jugó un papel central en el desarrollo del desastre.

La ciudad está atravesada por el arroyo Napostá, un curso de agua que recorre la zona urbana antes de desembocar en el estuario de Bahía Blanca.

Además, existe una infraestructura hidráulica clave: el Canal Maldonado, construido como canal aliviador para conducir excedentes de agua y evitar inundaciones en la ciudad.

Sin embargo, el volumen extraordinario de lluvia superó ampliamente la capacidad de estos sistemas.

A esto se sumaron varios factores que agravaron la situación:

*Urbanización de zonas bajas

*Durante décadas, el crecimiento urbano se extendió hacia sectores naturalmente inundables o cercanos a cursos de agua.

*Pendiente suave del terreno

*Bahía Blanca presenta pendientes relativamente bajas, lo que dificulta el rápido escurrimiento del agua.

*Infraestructura que actúa como barrera.

*Vías ferroviarias, terraplenes y rutas pueden impedir el flujo natural del agua, generando acumulaciones en determinados barrios.

*Saturación del suelo

*Las lluvias previas habían dejado el terreno con poca capacidad de absorción.

*El resultado fue una combinación peligrosa: lluvia extrema, drenaje insuficiente y agua acumulándose rápidamente en sectores densamente poblados.

Las primeras evacuaciones comenzaron durante la mañana.

Bomberos, Defensa Civil y personal municipal empezaron a recibir llamados de emergencia de distintos barrios donde el agua ingresaba a las viviendas.

En algunas zonas, el nivel del agua superó el metro de altura.

La situación se volvió particularmente dramática en áreas cercanas al arroyo Napostá y al Canal Maldonado, donde el desborde del agua generó corrientes fuertes que arrastraron vehículos y objetos.

Uno de los episodios más graves ocurrió en el Hospital Interzonal Dr. José Penna, uno de los centros de salud más importantes de la región. El agua ingresó al edificio y obligó a evacuar pacientes y personal médico en medio del temporal.

Las imágenes de camillas trasladadas por pasillos inundados recorrieron rápidamente los medios de comunicación y redes sociales.

Mientras tanto, distintos barrios quedaban aislados debido a la imposibilidad de circular por calles completamente cubiertas de agua.

El saldo humano fue trágico.

Las autoridades confirmaron 16 personas fallecidas como consecuencia directa o indirecta del temporal. Varias de ellas murieron atrapadas por el agua dentro de vehículos o viviendas.

Uno de los casos que generó mayor conmoción pública fue la desaparición de dos niñas que fueron arrastradas por una corriente de agua durante la tormenta. Sus cuerpos fueron encontrados sin vida días después. También falleció el hombre que intentó salvarlas.

Además de las víctimas fatales, la inundación provocó un enorme desplazamiento de población.

Se registraron:

*Más de mil evacuados en centros de asistencia

*Miles de personas autoevacuadas

*Familias que perdieron completamente sus pertenencias

*Escuelas, clubes y centros comunitarios fueron habilitados como refugios temporales.

*La emergencia también implicó la intervención de fuerzas provinciales y nacionales para colaborar en las tareas de rescate.

*Daños en la infraestructura

*Numerosos barrios sufrieron daños severos en viviendas, comercios y servicios básicos.

Entre los principales impactos se registraron:

*Destrucción de viviendas

*Muchas casas construidas en zonas bajas o cercanas a cursos de agua quedaron completamente inundadas.

*Daños en calles y pavimento

*La fuerza del agua destruyó asfaltos, veredas y alcantarillas.

*Hubo cortes de electricidad, agua potable y telecomunicaciones.

*El transporte público fue suspendido y varias rutas quedaron intransitables.

*El hospital Penna y otros centros de salud sufrieron daños significativos.

*Las estimaciones posteriores indicaron pérdidas económicas cercanas a 400 millones de dólares, considerando daños públicos y privados.

Frente a la magnitud del desastre, se desplegó un amplio operativo de asistencia.

Participaron:

*Bomberos voluntarios

*Defensa Civil

*Personal sanitario

*Fuerzas de seguridad

*Voluntarios y organizaciones sociales

Las tareas incluyeron rescates, evacuaciones, asistencia médica, distribución de alimentos y limpieza de zonas inundadas.

Helicópteros y embarcaciones fueron utilizados para rescatar personas aisladas en algunos sectores.

La emergencia movilizó recursos provinciales y nacionales, además de la participación de municipios vecinos.

La tragedia también generó una enorme respuesta solidaria desde distintos puntos del país.

Organizaciones sociales, clubes deportivos, universidades y asociaciones civiles organizaron campañas para reunir donaciones destinadas a los damnificados. (07-03-26).