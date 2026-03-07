La Región

Mercedes Sosa será protagonista de una nueva edición de «Historias en vinilo» en Monte Hermoso

El Museo Histórico Municipal de Monte Hermoso realizará una edición especial del ciclo cultural Historias en vinilo, dedicada a la obra de Mercedes Sosa.

La actividad tendrá lugar hoy sábado 7, desde las 20, en el museo, y estará centrada en la escucha del emblemático álbum Cantora, uno de los últimos proyectos discográficos de la artista tucumana, en el que comparte canciones junto a destacados referentes de la música popular latinoamericana.

La propuesta forma parte de las actividades vinculadas al Día Internacional de la Mujer y propone reflexionar sobre el papel de las mujeres en la construcción de la memoria cultural latinoamericana a través de la música.

Durante el encuentro se reproducirán canciones en formato vinilo, acompañadas por comentarios curatoriales, lecturas y una contextualización sociohistórica de las obras, generando un espacio de escucha colectiva, diálogo y reflexión.

La actividad estará coordinada por el licenciado Matías Rico, responsable de la curaduría musical y los comentarios históricos del ciclo, junto a Gerónimo Rico Martínez, quien participará en las lecturas y el acompañamiento técnico de la propuesta.

El ciclo Historias en vinilo se ha consolidado en el museo como un espacio cultural que busca recuperar la experiencia de la escucha en formato analógico, proponiendo encuentros en los que la música dialoga con la historia, la memoria y la identidad.

Desde el museo informaron que la propuesta tendrá un formato íntimo y participativo, invitando a los vecinos a detenerse, escuchar y redescubrir las historias que habitan en cada canción.

La actividad será libre y gratuita y abierta a toda la comunidad. (07-03-26).

