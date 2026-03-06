Relanzarán el dulce de oliva del Taller Protegido para la Fiesta Provincial del Olivo

Ante la inminente realización de la Fiesta Provincial del Olivo en la ciudad, el Taller Protegido de nuestra ciudad comunicó el relanzamiento del dulce de oliva “Vida Nueva”, una creación exclusiva de la institución.

“El producto es elaborado, envasado y esterilizado por los trabajadores del taller junto a su equipo de supervisores. Se presenta en frascos de 180 gramos y busca consolidarse como un complemento productivo innovador a la base de variedades de aceite que caracterizan a Dorrego, con el objetivo de sumar valor a la marca distrital”, explicó la entidad.

Durante la celebración, el Taller Protegido estará ubicado en su puesto habitual, donde ofrecerá degustaciones y la venta tanto del dulce de oliva “Vida Nueva” como del resto de sus productos.

Según se indicó, la idea inmediata es ampliar la comercialización y difusión del dulce de oliva “Vida Nueva” en lugares afines y de productos regionales del partido. (06-03-26).