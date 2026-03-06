Dorreguenses Unidos brinda asistencia para la inserción en el mercado laboral

La Asociación Civil Dorreguenses Unidos lanzó una iniciativa para ayudar a los ciudadanos a insertarse en el mercado laboral. A través de este programa, la institución ofrece servicios clave para los buscadores de empleo, tales como orientación de armado de C.V. y el aprendizaje sobre la utilización de herramientas de diseño para dichos documentos.

Además de la confección del currículum, la propuesta incluye la entrega de herramientas ante una entrevista presencial. Todo el proceso cuenta con el acompañamiento de un profesional capacitado en Recursos Humanos, garantizando un asesoramiento especializado para los asistentes.

Sobre la finalidad de esta convocatoria, se informó que una vez que el C.V. esté apto y aprobado, la organización publicará los mismos por los distintos medios de difusión de la ONG. De esta manera, los perfiles pasarán a formar parte de un banco de trabajo dentro de la institución.

El encuentro se llevará a cabo el próximo viernes 13/03/26, en el horario de 15:30 hs a 16:30 hs. La cita tendrá lugar en la sede ubicada en la intersección de las calles Siria y Echeverría.

Para los interesados en realizar consultas o recibir más información, la asociación ha puesto a disposición el correo electrónico dorreguensesunidoscontacto@gmail.com y el número de contacto (2921)-493861. (06-03-26).