Entregaron otra vivienda municipal en lote propio

El intendente Juan Chalde junto a funcionarios e integrantes del Ente Municipal de Viviendas entregó en la mañana de este viernes 6 una nueva unidad habitacional en la modalidad “Vivienda en Lote Propio”. Fue en Costa entre Malvinas y Gregorio Juárez de esta ciudad.

El beneficiario es el vecino Martín Borello quien, acompañado de su familia, se mostró muy conmovido al momento de recibir las llaves y las Actas respectivas, por parte del jefe comunal.

Posteriormente, Chalde se refirió a la ocasión manifestando su profunda alegría porque se siguen sumando concreciones a lo proyectado, durante la administración que encabeza; por otra parte hizo alusión a los diferentes planes que están en marcha para seguir concretando sueños de casa propia en todo el distrito; por otra parte hizo propicia la ocasión para agradecer a todos quienes tuvieron responsabilidad en la construcción de la nueva casa. (06-03-26).