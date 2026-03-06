La ciudad

El miércoles comienza la campaña de vacunación antigripal para mayores de 65 años

El director municipal de Salud, Santiago Braghero, informó que a partir del venidero miércoles 11 estará disponible la vacuna antigripal para ser aplicada a la población mayor de 65 años, que es el primer grupo a vacunar.

Recordó además que este año la campaña de vacunación se adelanta para lograr una cobertura e inmunización más pronta, teniendo en cuenta el alto impacto que tuvo la gripe en el hemisferio norte.

Por último, subrayó que hay que acercarse a cualquiera de los vacunatorios del distrito. (06-03-26).

