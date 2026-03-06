Se realizó una capacitación para personal municipal sobre la Ley Micaela

Durante la mañana de este viernes 6, en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante, tuvo lugar una charla sobre la Ley Micaela a través del Área de Género y Diversidad de la Municipalidad, destinada a la capacitación del personal municipal de las diferentes áreas; en este caso, agentes comunales de Obras Públicas, Servicios, Salud, entre otras dependencias.

Estuvo a cargo de la licenciada en Psicología Estefanía Ciccioli y contó con la coordinación de María Isabel Quintero.

La intención de estos encuentros es capacitar para detectar desigualdades de género, prevenir la violencia y transformar las prácticas institucionales. Como ha ocurrido en anteriores ocasiones, la reunión resultó enriquecedora y participativa. (06-03-26).