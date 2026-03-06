Fiesta del Trigo en Tres Arroyos: tensión y susto en el parque de diversiones

Este jueves por la noche, durante la primera jornada de la Fiesta Provincial del Trigo, se vivieron momentos de gran nerviosismo y temor en el parque de diversiones montado en la parte posterior del escenario, cuando la vuelta al mundo quedó trabada y debieron rescatar a quienes participaban del juego de una manera poco habitual y sin ningún tipo de protección.

La situación se volvió aún más dramática cuando, según se observa en un video registrado por un asistente que comenzó a grabar al advertir lo que estaba ocurriendo, uno de los ocupantes se desprendió y cayó, siendo sujetado en el aire por otra persona, lo que evitó una caída que podría haber tenido consecuencias gravísimas.

Todos los involucrados pudieron ser rescatados sanos y salvos y sin heridas, pero el hecho podría haberse convertido en una tragedia. (Fuente Vía Tres Arroyos). (06-03-26).