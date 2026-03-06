La Región

Fiesta del Trigo en Tres Arroyos: tensión y susto en el parque de diversiones

FOTO CAPTURA DE PANTALLA VÍA TRES ARROYOS

Este jueves por la noche, durante la primera jornada de la Fiesta Provincial del Trigo, se vivieron momentos de gran nerviosismo y temor en el parque de diversiones montado en la parte posterior del escenario, cuando la vuelta al mundo quedó trabada y debieron rescatar a quienes participaban del juego de una manera poco habitual y sin ningún tipo de protección.

La situación se volvió aún más dramática cuando, según se observa en un video registrado por un asistente que comenzó a grabar al advertir lo que estaba ocurriendo, uno de los ocupantes se desprendió y cayó, siendo sujetado en el aire por otra persona, lo que evitó una caída que podría haber tenido consecuencias gravísimas.

Todos los involucrados pudieron ser rescatados sanos y salvos y sin heridas, pero el hecho podría haberse convertido en una tragedia. (Fuente Vía Tres Arroyos). (06-03-26).

La Dorrego

