Accidente en Ruta 78, a la altura del Barrio Los Eucaliptos

Un accidente vial sobre la Ruta 78, a la altura del barrio Los Eucaliptos, se produjo anoche. Estuvieron involucrados una camioneta Chevrolet y una máquina cortadora de pasto que se encontraba realizando tareas de mantenimiento en la banquina.

De acuerdo con el testimonio del conductor del tractor, la maquinaria estaba trabajando con las luces y balizas encendidas para señalizar la tarea. En un momento, al descender desde la ruta hacia la banquina para esquivar un alcantarillado, fue impactada desde atrás por una camioneta que circulaba por el mismo tramo.

El choque provocó importantes daños en ambos vehículos. Sin embargo, pese a la magnitud del impacto, ninguno de los involucrados sufrió heridas de gravedad. (Con información de FM Atlántica de Monte Hermoso). (06-03-26).