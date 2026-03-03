Qué actividades deportivas ofrecerá este año el municipio

La Dirección de Deportes organizó para este año un conjunto de opciones para todas las edades y con distintas modalidades. Habrá deportes en equipo y competición a nivel local y regional, como también alternativas referidas al movimiento y la expresión corporal. Además, habrá actividades destinadas a la salud y disciplinas especiales.

Las disciplinas y asistencias técnicas 2026 comenzarán en la segunda semana de marzo, a partir del lunes 9, tanto en la ciudad cabecera como en las localidades del distrito. La propuesta incluye:

Newcom

Vóley

Handball

Básquet

Rugby

Ajedrez

Tejo

Atletismo

Softbol

Boxeo

Tiro con arco

Además, se ofrecerán actividades vinculadas al movimiento y la expresión corporal como baile infantil y baile adulto, junto a propuestas orientadas al bienestar integral y la salud: gimnasia para adultos, gimnasia en silla, localizada, stretching, calistenia y yoga.

Desde la Dirección de Deportes se invita a la comunidad a interiorizarse sobre días, horarios y lugares de cada disciplina a través de las redes sociales del área o comunicándose al teléfono 2921-409094. (03-03-26).