La ciudad

Será un domingo de lecturas y bordado en la Biblioteca al Paso

Imagen de flyer *Armed to the teeth- Winnie Van der Rijn

La colectiva feminista Y que los platos los lave otro invita a la comunidad a un evento especial el próximo domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Se trata de un encuentro de lecturas y bordado sobre indumentaria significativa.

La cita será a las 18,30, en la esquina de la Biblioteca al Paso, Santagada y Fuertes de nuestra ciudad.

Se aclaró que no es necesario tener experiencia previa en bordado y quienes deseen pueden llevar aguja e hilos para intervenir una prenda o telita que quieran trabajar durante el encuentro. La actividad será acompañada por una ronda a cargo de Fernanda Castell.

Además, quienes deseen pueden llevar- su mate y reposera. (03-03-26).

