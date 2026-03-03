La ciudad

La caída de un rayo afectó nuestro equipo de transmisión y estamos fuera del aire

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

Informamos que nuestra emisora se encuentra temporalmente fuera del aire debido a una falla técnica ocasionada por la caída de un rayo este lunes a la noche en nuestras instalaciones, lo que afectó el equipo de transmisión.

En este momento estamos evaluando el alcance de los daños para determinar con precisión cuál es el inconveniente específico y el tiempo que demandará su reparación. Nuestro equipo técnico ya se encuentra trabajando para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y agradecemos profundamente la comprensión y el acompañamiento de nuestra audiencia.

Estaremos brindando actualizaciones a través de nuestros canales oficiales a medida que tengamos más información.

Momentáneamente, pueden seguir nuestra programación musical por www.ladorrego.com.ar (03-03-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Será un domingo de lecturas y bordado en la Biblioteca al Paso

Un repaso random por nuestro archivo / 12-05-10: anunciaban la inauguración del kartódromo

Anuncian presentaciones de nuevos libros y un taller en el CCM

Comienzan hoy las inscripciones para 8 viviendas municipales

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior