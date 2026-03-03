La caída de un rayo afectó nuestro equipo de transmisión y estamos fuera del aire

Informamos que nuestra emisora se encuentra temporalmente fuera del aire debido a una falla técnica ocasionada por la caída de un rayo este lunes a la noche en nuestras instalaciones, lo que afectó el equipo de transmisión.

En este momento estamos evaluando el alcance de los daños para determinar con precisión cuál es el inconveniente específico y el tiempo que demandará su reparación. Nuestro equipo técnico ya se encuentra trabajando para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y agradecemos profundamente la comprensión y el acompañamiento de nuestra audiencia.

Estaremos brindando actualizaciones a través de nuestros canales oficiales a medida que tengamos más información.

Momentáneamente, pueden seguir nuestra programación musical por www.ladorrego.com.ar (03-03-26).