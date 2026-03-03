Buenas noticias para el Faro de Monte Hermoso

Escrito por Natalia Di Martino en Noticias Monte Hermoso

Así estaba expectante en la noche del viernes nuestro faro (el de Monte Hermoso). Esperando en silencio, pero brillando como sabiendo que algo bueno está por venir.

El faro tiene desde hace poquitos días una nueva autoridad: el suboficial mayor Benjamín Agüero.

Benjamín entendió todo. Benjamín estuvo en charlas que se dieron para interiorizarse sobre su historia, y es un hombre que entiende a la perfección esa unión que hay entre el faro y nuestro pueblo.

El intendente Hernán Arranz estuvo reunido con Benjamín.

Hay que entender que muchas cosas rodean al faro en su predio: el museo Naval, el velero Frankopan de Miko, que fue el primer carpintero naval de Monte Hermoso, y nuestra historia, nuestros actos patrios y nuestros recuerdos.

Hay mucho que hacer, mucho que recuperar y mucho que arreglar.

El municipio junto a las autoridades del faro van a comenzar por el predio, y es un gran paso.

También van a elevar informes pidiendo al ministerio de defensa que se introduzca el arreglo del faro en las partidas.

Y nosotros… seguimos juntando firmas, porque el faro nos necesita a todos juntos para volver a brillar.

Tu firma ayuda: https://todos-por-el-faro.movements.mov/pet/restauracion-y-puesta-en-valor-del-faro-recalada-a-bahia-blanca (03-03-26).