La comuna adquirió una nueva motoniveladora

El intendente Juan Chalde, el secretario interino de Ambiente Obras y Servicios Públicos, Franco Mazzarini, el director de Vialidad, Mariano Ripoll, recibieron una nueva motiniveladora SEM 920, destinada a la comisión de fomento de La Aurora, con una inversión de 330 millones de pesos en 36 cuotas, adquirida a través de un contrato con Provincia Leasing, firmado días pasados.

Se trata de una máquina con licencia Caterpillar, de 15,5 toneladas, con motor de 200 HP, y una cuchilla de 4 metros de ancho y cuenta con escalificador.

Chalde se mostró muy conforme “por la rapidez en que se concretó la compra luego de la firma del contrato de leasing, como también porque la comuna está cumpliendo con las metas fijadas e incluso superándolas, como es este caso”. (03-03-26).