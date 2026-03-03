La ciudad

La comuna adquirió una nueva motoniveladora

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

El intendente Juan Chalde, el secretario interino de Ambiente Obras y Servicios Públicos, Franco Mazzarini, el director de Vialidad, Mariano Ripoll, recibieron una nueva motiniveladora SEM 920, destinada a la comisión de fomento de La Aurora, con una inversión de 330 millones de pesos en 36 cuotas, adquirida a través de un contrato con Provincia Leasing, firmado días pasados.

Se trata de una máquina con licencia Caterpillar, de 15,5 toneladas, con motor de 200 HP, y una cuchilla de 4 metros de ancho y cuenta con escalificador.

Chalde se mostró muy conforme “por la rapidez en que se concretó la compra luego de la firma del contrato de leasing, como también porque la comuna está cumpliendo con las metas fijadas e incluso superándolas, como es este caso”. (03-03-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

La radio está nuevamente al aire

Abrieron las inscripciones para el coro municipal

Será un domingo de lecturas y bordado en la Biblioteca al Paso

La caída de un rayo afectó nuestro equipo de transmisión y estamos fuera del aire

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior