Kicillof presidirá el PJ bonaerense

Axel Kicillof será el nuevo presidente del Partido Justicialista bonaerense a partir del próximo 15 de marzo, luego de sellar un acuerdo político con el kirchnerismo que puso fin a semanas de negociaciones internas. El gobernador sucederá a Máximo Kirchner al frente del partido y asumirá con el compromiso de contar con un respaldo casi unánime a su gestión provincial.

La definición llegó tras intensas conversaciones entre los distintos sectores del peronismo bonaerense, en un contexto marcado por la disputa de liderazgo entre el espacio referenciado en Cristina Kirchner y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que responde al propio Kicillof. El entendimiento evitó una interna partidaria inédita y de resultado incierto.

La renovación de autoridades del PJ estaba prevista desde diciembre pasado, cuando Máximo Kirchner convocó formalmente al recambio para el 15 de marzo. Desde entonces, se barajaron distintos escenarios, incluida la posibilidad de una elección interna, mientras avanzaban negociaciones contrarreloj para alcanzar un esquema de unidad.

Durante ese proceso, la junta electoral del partido avanzó con la depuración de padrones y otros pasos administrativos que no estuvieron exentos de tensiones y microdisputas. Finalmente, entre la noche del viernes y la mañana del sábado se terminó de cerrar el acuerdo, mientras se definían los últimos lugares del consejo partidario y las representaciones sectoriales.

El esquema acordado establece que la vicepresidencia primera quedará en manos de la vicegobernadora Verónica Magario, quien ya ocupa ese rol en la estructura partidaria. De esta forma, Kicillof estará escoltado por una figura de su máxima confianza dentro del PJ bonaerense.

En tanto, el kirchnerismo retendrá la vicepresidencia segunda y la secretaría general del partido. Además, el sector referenciado en Kirchner conservará el control del Congreso del PJ, que hasta ahora presidía el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. (MDZ). (07-02-26).