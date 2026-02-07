Tras ataques a más de 20 vehículos en la ciudad, concejales de Fuerza Patria reclaman medidas urgentes

El bloque de concejales de Fuerza Patria manifestó su “profunda preocupación ante los reiterados hechos delictivos ocurridos en las últimas horas, que incluyeron la rajadura intencional de cubiertas en más de 20 vehículos, afectando directamente a vecinas y vecinos de nuestra ciudad”.

“Estos actos de vandalismo no solo provocan daños materiales significativos, sino que también generan una creciente sensación de inseguridad en la comunidad. Se trata de hechos graves que no pueden ser naturalizados y que requieren una intervención inmediata y coordinada del Estado”, destacó la bancada de la oposición.

“Ante esta situación, y como medida concreta, desde nuestro Bloque solicitamos la convocatoria a una reunión de comisiones para el día martes, con la presencia de los funcionarios responsables de las áreas de Inspección y Seguridad, a fin de que brinden explicaciones, informen sobre las acciones llevadas adelante y detallen las medidas de prevención que se implementarán para evitar la reiteración de estos hechos.

“Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con las personas damnificadas y reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando desde el Concejo Deliberante en la construcción de políticas públicas que garanticen mayor seguridad, prevención y tranquilidad para toda la comunidad.

“La seguridad es una preocupación central de la ciudadanía y debe ocupar un lugar prioritario en la agenda pública”, completa el comunicado. (07-02-26).